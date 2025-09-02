Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

Aktienentwicklung

Die Aktie von Steyr Motors zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Steyr Motors nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,1 Prozent auf 49,40 EUR.

Die Steyr Motors-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,1 Prozent auf 49,40 EUR. Die Steyr Motors-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 49,50 EUR aus. Bei 48,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Steyr Motors-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.494 Stück gehandelt.

Nachdem im Jahr 2024 0,550 EUR an Steyr Motors-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,980 EUR aus.

Steyr Motors wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Steyr Motors rechnen Experten am 22.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,63 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie

Steyr Motors: Markteintritt in Polen

Steyr-Motors-Aktie knickt ein: Nach der Rally folgt die Kurskorrektur

Steyr Motors-Aktie stark: Neue Aufträge von Defenture und erwarteter Rekordauftragsbestand