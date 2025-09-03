Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Mittag nahe Vortagesschluss
Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Steyr Motors. Zum Vortag unverändert notierte die Steyr Motors-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 48,80 EUR.
Werte in diesem Artikel
Bei der Steyr Motors-Aktie ließ sich um 11:46 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 48,80 EUR. Bei 49,30 EUR erreichte die Steyr Motors-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Im Tief verlor die Steyr Motors-Aktie bis auf 48,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 49,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.490 Steyr Motors-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,980 EUR. Im Vorjahr erhielten Steyr Motors-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Steyr Motors am 23.10.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Steyr Motors rechnen Experten am 22.10.2026.
Den erwarteten Gewinn je Steyr Motors-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,63 EUR fest.
