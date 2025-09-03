DAX23.585 -0,8%ESt505.310 -0,7%Top 10 Crypto15,45 +0,4%Dow45.314 -0,7%Nas21.633 -0,3%Bitcoin94.504 -0,5%Euro1,1727 +0,7%Öl65,40 -2,2%Gold3.585 +1,1%
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors tendiert am Freitagnachmittag tiefer

05.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Steyr Motors gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Steyr Motors-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 48,00 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Steyr Motors nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,6 Prozent auf 48,00 EUR. Der Kurs der Steyr Motors-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 47,60 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 49,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 24.871 Steyr Motors-Aktien gekauft oder verkauft.

Nachdem Steyr Motors seine Aktionäre 2024 mit 0,550 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,980 EUR je Aktie ausschütten.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Steyr Motors rechnen Experten am 22.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Steyr Motors ein EPS in Höhe von 1,63 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

