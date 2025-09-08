Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors zeigt sich am Dienstagvormittag gestärkt

Steyr Motors im Fokus

Die Aktie von Steyr Motors zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 49,30 EUR zu.

Das Papier von Steyr Motors konnte um 09:04 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 49,30 EUR. Kurzfristig markierte die Steyr Motors-Aktie bei 49,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 49,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 1.423 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

Nach 0,550 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,980 EUR je Steyr Motors-Aktie.

Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte Steyr Motors Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Steyr Motors möglicherweise am 22.10.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Steyr Motors-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,63 EUR fest.

