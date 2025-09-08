DAX23.729 -0,3%ESt505.368 +0,1%Top 10 Crypto15,83 +0,2%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin96.132 +0,9%Euro1,1759 ±-0,0%Öl66,78 +0,8%Gold3.646 +0,3%
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors zeigt sich am Dienstagvormittag gestärkt

09.09.25 09:24 Uhr
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors zeigt sich am Dienstagvormittag gestärkt

Die Aktie von Steyr Motors zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 49,30 EUR zu.

Das Papier von Steyr Motors konnte um 09:04 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 49,30 EUR. Kurzfristig markierte die Steyr Motors-Aktie bei 49,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 49,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 1.423 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

Nach 0,550 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,980 EUR je Steyr Motors-Aktie.

Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte Steyr Motors Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Steyr Motors möglicherweise am 22.10.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Steyr Motors-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,63 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

