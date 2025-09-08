Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Dienstagnachmittag mit Einbußen

Steyr Motors im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Steyr Motors. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 48,00 EUR.

Der Steyr Motors-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 48,00 EUR. Das Tagestief markierte die Steyr Motors-Aktie bei 47,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 49,30 EUR. Zuletzt wechselten 19.260 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.

Steyr Motors-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,980 EUR belaufen.

Die Steyr Motors-Bilanz für Q3 2025 wird am 23.10.2025 erwartet. Steyr Motors dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,63 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

