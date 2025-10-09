DAX24.652 +0,2%Est505.631 -0,3%MSCI World4.338 -0,3%Top 10 Crypto16,92 -2,1%Nas22.994 -0,2%Bitcoin104.700 -1,3%Euro1,1554 -0,6%Öl65,89 -0,3%Gold4.013 -0,7%
Steyr Motors Aktie News: Anleger greifen bei Steyr Motors am Nachmittag zu

09.10.25 16:09 Uhr
Steyr Motors Aktie News: Anleger greifen bei Steyr Motors am Nachmittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 52,20 EUR.

Um 15:50 Uhr wies die Steyr Motors-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 52,20 EUR nach oben. Bei 52,80 EUR markierte die Steyr Motors-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 51,40 EUR. Bisher wurden heute 9.068 Steyr Motors-Aktien gehandelt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an Steyr Motors-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,915 EUR.

Steyr Motors dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,65 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

