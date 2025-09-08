Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Mittwochmittag mit stabiler Tendenz
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 48,00 EUR.
Die Steyr Motors-Aktie wies um 11:47 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 48,00 EUR. Der Kurs der Steyr Motors-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 49,00 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die Steyr Motors-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 47,80 EUR aus. Bei 49,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 10.652 Steyr Motors-Aktien gekauft oder verkauft.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,980 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2024.
Am 23.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Steyr Motors dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2026 präsentieren.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,63 EUR je Steyr Motors-Aktie.
