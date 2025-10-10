DAX24.575 -0,2%Est505.625 ±0,0%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,87 +2,0%Nas23.025 -0,1%Bitcoin105.010 -0,2%Euro1,1571 ±0,0%Öl64,39 -1,3%Gold3.998 +0,5%
Fokus auf Aktienkurs

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors gibt am Mittag nach

10.10.25 12:05 Uhr
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors gibt am Mittag nach

Die Aktie von Steyr Motors gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 52,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Steyr Motors
51,60 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Steyr Motors-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 52,20 EUR. In der Spitze fiel die Steyr Motors-Aktie bis auf 51,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 52,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.664 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

Steyr Motors-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,915 EUR belaufen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Steyr Motors-Anleger Experten zufolge am 22.10.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,65 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

