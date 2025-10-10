Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors gibt am Mittag nach
Die Aktie von Steyr Motors gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 52,20 EUR.
Der Steyr Motors-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 52,20 EUR. In der Spitze fiel die Steyr Motors-Aktie bis auf 51,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 52,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.664 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.
Steyr Motors-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,915 EUR belaufen.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Steyr Motors-Anleger Experten zufolge am 22.10.2026 werfen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,65 EUR je Aktie belaufen.
