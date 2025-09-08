Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors tendiert am Mittag nordwärts

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Steyr Motors zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Steyr Motors-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Plus bei 51,40 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Steyr Motors nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:36 Uhr 2,4 Prozent auf 51,40 EUR. Bei 51,80 EUR erreichte die Steyr Motors-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 51,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 9.030 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

Steyr Motors-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,550 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,980 EUR aus.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Steyr Motors wird am 23.10.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,63 EUR je Steyr Motors-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie

Steyr Motors: Joint Venture untermauert Wachstumspotenzial

Steyr Motors: Expansion nach Dubai

Steyr Motors: Markteintritt in Polen