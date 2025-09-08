Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Nachmittag fester

DAX23.670 +0,2%ESt505.378 +0,3%Top 10 Crypto16,03 +1,5%Dow46.063 +1,3%Nas22.040 +0,7%Bitcoin97.560 +0,2%Euro1,1737 +0,3%Öl66,46 -1,7%Gold3.637 -0,1%
11.09.25 16:13 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Steyr Motors. Zuletzt sprang die Steyr Motors-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 51,00 EUR zu.

Das Papier von Steyr Motors legte um 15:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 51,00 EUR. Die Steyr Motors-Aktie legte bis auf 51,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 51,00 EUR. Bisher wurden heute 12.581 Steyr Motors-Aktien gehandelt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,980 EUR. Im Vorjahr hatte Steyr Motors 0,550 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Steyr Motors rechnen Experten am 22.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Steyr Motors im Jahr 2025 1,63 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

