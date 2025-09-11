Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Freitagnachmittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Steyr Motors. Zuletzt konnte die Aktie von Steyr Motors zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,1 Prozent auf 53,80 EUR.
Um 15:42 Uhr stieg die Steyr Motors-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,1 Prozent auf 53,80 EUR. Bei 54,20 EUR markierte die Steyr Motors-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 53,00 EUR. Von der Steyr Motors-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14.535 Stück gehandelt.
Für Steyr Motors-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,980 EUR ausgeschüttet werden.
Am 23.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Steyr Motors veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Steyr Motors-Anleger Experten zufolge am 22.10.2026 werfen.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Steyr Motors-Gewinn in Höhe von 1,63 EUR je Aktie aus.
