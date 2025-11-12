Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors präsentiert sich am Vormittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 46,70 EUR.
Um 09:07 Uhr ging es für das Steyr Motors-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 46,70 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Steyr Motors-Aktie bei 47,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 47,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 45 Steyr Motors-Aktien.
Bei 384,00 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Steyr Motors-Aktie ist somit 722,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2024 bei 12,45 EUR. Mit Abgaben von 73,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Steyr Motors-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,550 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,855 EUR aus.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Steyr Motors am 25.02.2026 präsentieren.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,52 EUR je Steyr Motors-Aktie.
Steyr Motors: Neuer Milliardenmarkt im Visier
Steyr Motors: Spannung baut sich auf
