Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors tendiert am Vormittag nordwärts

Die Aktie von Steyr Motors zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Steyr Motors-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 45,50 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Steyr Motors-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 45,50 EUR. In der Spitze gewann die Steyr Motors-Aktie bis auf 45,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 45,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 648 Steyr Motors-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 18.03.2025 auf bis zu 384,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Steyr Motors-Aktie 743,96 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 12,45 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2024). Der derzeitige Kurs der Steyr Motors-Aktie liegt somit 265,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,550 EUR an Steyr Motors-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,843 EUR aus.

Am 25.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Steyr Motors veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,47 EUR je Steyr Motors-Aktie.

