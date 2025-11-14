Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Freitagmittag mit positiven Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Steyr Motors zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 45,50 EUR zu.

Um 11:38 Uhr stieg die Steyr Motors-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 45,50 EUR. Die Steyr Motors-Aktie zog in der Spitze bis auf 46,20 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 45,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.983 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.

Am 18.03.2025 markierte das Papier bei 384,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 743,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 12,45 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Steyr Motors-Aktie ist somit 72,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,550 EUR an Steyr Motors-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,843 EUR aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Steyr Motors am 25.02.2026 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Steyr Motors-Aktie in Höhe von 1,47 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie

Mutares-Aktie freundlich: Portfolioumbau sorgt für kräftigen Gewinnanstieg

Steyr Motors: Neuer Milliardenmarkt im Visier

Steyr Motors: Spannung baut sich auf