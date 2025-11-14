Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 46,10 EUR.

Die Aktie notierte um 15:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 46,10 EUR zu. Die Steyr Motors-Aktie legte bis auf 46,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 45,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 11.949 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.

Am 18.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 384,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 732,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,45 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Steyr Motors-Aktie liegt somit 270,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Steyr Motors seine Aktionäre 2024 mit 0,550 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,843 EUR je Aktie ausschütten.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2026 terminiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Steyr Motors-Gewinn in Höhe von 1,47 EUR je Aktie aus.

