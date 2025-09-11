Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Nachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von Steyr Motors gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Steyr Motors-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 54,60 EUR abwärts.
Die Steyr Motors-Aktie wies um 15:40 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 54,60 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Steyr Motors-Aktie ging bis auf 54,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 55,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 7.642 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,000 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2024.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 22.10.2026.
Experten taxieren den Steyr Motors-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,63 EUR je Aktie.
