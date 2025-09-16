DAX23.645 -0,1%ESt505.465 +0,2%Top 10 Crypto16,04 -3,1%Dow46.187 +0,1%Nas22.554 +0,4%Bitcoin98.647 -0,7%Euro1,1754 -0,3%Öl66,73 -1,2%Gold3.672 +0,8%
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Freitagnachmittag im Minus

19.09.25 16:10 Uhr
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Freitagnachmittag im Minus

Die Aktie von Steyr Motors gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Steyr Motors-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 54,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Steyr Motors
54,60 EUR 0,40 EUR 0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Steyr Motors nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:45 Uhr 1,5 Prozent auf 54,20 EUR. Der Kurs der Steyr Motors-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 54,00 EUR nach. Bei 54,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 10.783 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.

Steyr Motors-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,550 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,000 EUR aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Steyr Motors am 23.10.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 22.10.2026.

In der Steyr Motors-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,63 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

