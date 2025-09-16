Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Freitagnachmittag im Minus
Die Aktie von Steyr Motors gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Steyr Motors-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 54,20 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von Steyr Motors nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:45 Uhr 1,5 Prozent auf 54,20 EUR. Der Kurs der Steyr Motors-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 54,00 EUR nach. Bei 54,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 10.783 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.
Steyr Motors-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,550 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,000 EUR aus.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Steyr Motors am 23.10.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 22.10.2026.
In der Steyr Motors-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,63 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie
Steyr Motors: Reichlich Potenzial
Steyr Motors: Starke Stütze für die Mittelfristziele
Ausgewählte Hebelprodukte auf Steyr Motors
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Steyr Motors
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com
Nachrichten zu Steyr Motors
Analysen zu Steyr Motors
Keine Analysen gefunden.