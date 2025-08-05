DAX24.284 ±0,0%ESt505.459 -0,3%Top 10 Crypto15,84 -2,1%Dow44.862 -0,2%Nas21.149 -0,1%Bitcoin97.410 -0,7%Euro1,1618 -0,3%Öl67,24 +0,3%Gold3.344 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Notenbankertreffen: DAX wenig bewegt -- US-Börsen im Minus -- Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an -- Meta, Volatus, D-Wave, Novo Nordisk, DroneShield, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Pivotal-Point Nachverfolgung Lending Tree: Digitaler Kredit-Marktplatz überzeugt mit starkem Wachstum! Pivotal-Point Nachverfolgung Lending Tree: Digitaler Kredit-Marktplatz überzeugt mit starkem Wachstum!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gratis-Aktie + 25 € + Top 10 Crypto ETP geschenkt. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
So entwickelt sich Steyr Motors

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

21.08.25 16:11 Uhr
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Die Aktie von Steyr Motors hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Steyr Motors-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 49,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Steyr Motors
49,10 EUR -1,10 EUR -2,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Bewegung ließ sich um 15:49 Uhr bei der Steyr Motors-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 49,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Steyr Motors-Aktie bei 50,60 EUR. Die Steyr Motors-Aktie sank bis auf 49,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 50,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 8.817 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.

Für Steyr Motors-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,980 EUR ausgeschüttet werden.

Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte Steyr Motors Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Steyr Motors-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 22.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Steyr Motors-Gewinn in Höhe von 1,63 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie

Steyr Motors: Markteintritt in Polen

Steyr-Motors-Aktie knickt ein: Nach der Rally folgt die Kurskorrektur

Steyr Motors-Aktie stark: Neue Aufträge von Defenture und erwarteter Rekordauftragsbestand

Ausgewählte Hebelprodukte auf Steyr Motors

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Steyr Motors

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Steyr Motors

DatumMeistgelesen
Wer­bung