Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

So entwickelt sich Steyr Motors

Die Aktie von Steyr Motors hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Steyr Motors-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 49,60 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:49 Uhr bei der Steyr Motors-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 49,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Steyr Motors-Aktie bei 50,60 EUR. Die Steyr Motors-Aktie sank bis auf 49,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 50,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 8.817 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.

Für Steyr Motors-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,980 EUR ausgeschüttet werden.

Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte Steyr Motors Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Steyr Motors-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 22.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Steyr Motors-Gewinn in Höhe von 1,63 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie

Steyr Motors: Markteintritt in Polen

Steyr-Motors-Aktie knickt ein: Nach der Rally folgt die Kurskorrektur

Steyr Motors-Aktie stark: Neue Aufträge von Defenture und erwarteter Rekordauftragsbestand