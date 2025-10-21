DAX24.281 +0,1%Est505.682 ±0,0%MSCI World4.344 -0,1%Top 10 Crypto14,83 -5,1%Nas22.991 +1,4%Bitcoin92.982 -2,1%Euro1,1621 -0,2%Öl60,74 -0,3%Gold4.276 -1,8%
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Dienstagvormittag mit positiven Vorzeichen

21.10.25 09:22 Uhr
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Dienstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Steyr Motors. Zuletzt stieg die Steyr Motors-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,0 Prozent auf 52,40 EUR.

Die Steyr Motors-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,0 Prozent auf 52,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Steyr Motors-Aktie sogar auf 52,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 51,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.809 Steyr Motors-Aktien.

Steyr Motors-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,550 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,915 EUR aus.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Steyr Motors am 23.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Steyr Motors-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 22.10.2026.

In der Steyr Motors-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,65 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

