Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Steyr Motors gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Steyr Motors-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 53,80 EUR nach.

Die Steyr Motors-Aktie musste um 09:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 53,80 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Steyr Motors-Aktie bis auf 53,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 53,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 187 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

Steyr Motors-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,000 EUR belaufen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Steyr Motors am 23.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 22.10.2026.

In der Steyr Motors-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,63 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

