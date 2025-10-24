Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors gewinnt am Vormittag an Fahrt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Steyr Motors. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,6 Prozent auf 49,00 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Steyr Motors legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,6 Prozent auf 49,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Steyr Motors-Aktie bei 49,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 49,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 746 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.
Nachdem im Jahr 2024 0,550 EUR an Steyr Motors-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,915 EUR aus.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2026 veröffentlicht.
In der Steyr Motors-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,65 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie
Steyr Motors: Neuer Milliardenmarkt im Visier
Steyr Motors: Spannung baut sich auf
Ausgewählte Hebelprodukte auf Steyr Motors
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Steyr Motors
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Nachrichten zu Steyr Motors
Analysen zu Steyr Motors
Keine Analysen gefunden.