Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors gewinnt am Vormittag an Fahrt

Steyr Motors im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Steyr Motors. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,6 Prozent auf 49,00 EUR zu.

Das Papier von Steyr Motors legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,6 Prozent auf 49,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Steyr Motors-Aktie bei 49,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 49,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 746 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

Nachdem im Jahr 2024 0,550 EUR an Steyr Motors-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,915 EUR aus.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2026 veröffentlicht.

In der Steyr Motors-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,65 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie

Steyr Motors: Neuer Milliardenmarkt im Visier

Steyr Motors: Spannung baut sich auf

Steyr Motors: Reichlich Potenzial