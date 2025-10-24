DAX24.169 -0,2%Est505.661 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,17 -0,2%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.597 +0,9%Euro1,1610 -0,1%Öl66,10 +0,2%Gold4.066 -1,5%
Steyr Motors im Fokus

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors gewinnt am Vormittag an Fahrt

24.10.25 09:22 Uhr
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors gewinnt am Vormittag an Fahrt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Steyr Motors. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,6 Prozent auf 49,00 EUR zu.

Das Papier von Steyr Motors legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,6 Prozent auf 49,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Steyr Motors-Aktie bei 49,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 49,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 746 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

Nachdem im Jahr 2024 0,550 EUR an Steyr Motors-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,915 EUR aus.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2026 veröffentlicht.

In der Steyr Motors-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,65 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

