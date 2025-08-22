DAX24.263 -0,4%ESt505.462 -0,5%Top 10 Crypto15,83 -4,1%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin95.420 -1,5%Euro1,1697 -0,2%Öl67,88 +0,1%Gold3.362 -0,3%
Kursentwicklung

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Vormittag im Plus

25.08.25 09:24 Uhr
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Vormittag im Plus

Die Aktie von Steyr Motors gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Steyr Motors zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 50,20 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Steyr Motors nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,4 Prozent auf 50,20 EUR. Die Steyr Motors-Aktie zog in der Spitze bis auf 50,20 EUR an. Bei 50,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 542 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,980 EUR. Im Vorjahr erhielten Steyr Motors-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Steyr Motors am 23.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Steyr Motors rechnen Experten am 22.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Steyr Motors-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,63 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

