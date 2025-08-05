Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Dienstagnachmittag schwächer

Kurs der Steyr Motors

Die Aktie von Steyr Motors gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Steyr Motors nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 49,50 EUR.

Die Aktie notierte um 15:42 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 49,50 EUR. Die Steyr Motors-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 48,60 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 49,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.354 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

Steyr Motors-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,550 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,980 EUR aus.

Am 23.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Steyr Motors veröffentlicht werden. Steyr Motors dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Steyr Motors im Jahr 2025 1,63 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

