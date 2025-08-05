DAX24.180 -0,4%ESt505.388 -1,0%Top 10 Crypto15,37 -3,1%Dow45.277 ±-0,0%Nas21.474 +0,1%Bitcoin94.118 -0,8%Euro1,1650 +0,3%Öl67,41 -1,9%Gold3.384 +0,5%
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Dienstagnachmittag schwächer

26.08.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Steyr Motors gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Steyr Motors nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 49,50 EUR.

Die Aktie notierte um 15:42 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 49,50 EUR. Die Steyr Motors-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 48,60 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 49,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.354 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

Steyr Motors-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,550 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,980 EUR aus.

Am 23.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Steyr Motors veröffentlicht werden. Steyr Motors dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Steyr Motors im Jahr 2025 1,63 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

