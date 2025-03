Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Mittag im Ausverkauf

So entwickelt sich Steyr Motors

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 5,8 Prozent auf 57,00 EUR ab.

Die Steyr Motors-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr mit Abschlägen von 5,8 Prozent bei 57,00 EUR. In der Spitze büßte die Steyr Motors-Aktie bis auf 53,50 EUR ein. Bei 59,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Steyr Motors-Aktien beläuft sich auf 11.972 Stück.

Voraussichtlich am 14.05.2025 dürfte Steyr Motors Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 20.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,78 EUR je Steyr Motors-Aktie.

