Steyr Motors im Fokus

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors tritt am Mittwochvormittag auf der Stelle

27.08.25 09:25 Uhr
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors tritt am Mittwochvormittag auf der Stelle

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 49,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Steyr Motors
49,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Steyr Motors-Aktie bewegte sich um 09:04 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 49,50 EUR. Bei 49,90 EUR erreichte die Steyr Motors-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das bisherige Tagestief markierte Steyr Motors-Aktie bei 49,50 EUR. Bei 49,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 311 Steyr Motors-Aktien gehandelt.

Nachdem im Jahr 2024 0,550 EUR an Steyr Motors-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,980 EUR aus.

Steyr Motors dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren. Steyr Motors dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,63 EUR je Aktie in den Steyr Motors-Büchern.

Redaktion finanzen.net

