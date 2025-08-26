DAX23.998 -0,6%ESt505.383 ±-0,0%Top 10 Crypto16,03 +2,5%Dow45.532 +0,3%Nas21.571 +0,1%Bitcoin96.600 +0,5%Euro1,1599 -0,4%Öl67,64 +0,6%Gold3.387 -0,2%
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Nachmittag im Minus

27.08.25 16:10 Uhr
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Nachmittag im Minus

27.08.25 16:10 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Steyr Motors. Zuletzt fiel die Steyr Motors-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 48,70 EUR ab.

Das Papier von Steyr Motors gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 48,70 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Steyr Motors-Aktie bis auf 48,30 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 49,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.073 Steyr Motors-Aktien.

Zuletzt erhielten Steyr Motors-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,980 EUR aus.

Am 23.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Steyr Motors veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Steyr Motors rechnen Experten am 22.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,63 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

