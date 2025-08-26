Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Nachmittag im Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Steyr Motors. Zuletzt fiel die Steyr Motors-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 48,70 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Steyr Motors gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 48,70 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Steyr Motors-Aktie bis auf 48,30 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 49,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.073 Steyr Motors-Aktien.
Zuletzt erhielten Steyr Motors-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,980 EUR aus.
Am 23.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Steyr Motors veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Steyr Motors rechnen Experten am 22.10.2026.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,63 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie
Steyr Motors: Markteintritt in Polen
Steyr-Motors-Aktie knickt ein: Nach der Rally folgt die Kurskorrektur
Steyr Motors-Aktie stark: Neue Aufträge von Defenture und erwarteter Rekordauftragsbestand
Ausgewählte Hebelprodukte auf Steyr Motors
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Steyr Motors
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: laviana / Shutterstock.com
Nachrichten zu Steyr Motors
Analysen zu Steyr Motors
Keine Analysen gefunden.