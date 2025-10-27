DAX24.261 +0,1%Est505.689 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +6,1%Nas23.205 +1,2%Bitcoin98.923 +0,5%Euro1,1635 ±0,0%Öl65,32 -0,6%Gold4.049 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ Gerresheimer A0LD6E Porsche vz. PAG911 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung im Handelsstreit: DAX verhalten freundlich -- Nikkei erstmals über 50.000er-Marke -- Gewinn von Porsche bricht ein -- EVOTEC, thyssenkrupp, Infineon, Gerresheimer, Nordex, Bitcoin im Fokus
Top News
Nordex-Aktie weiter unter Druck - Weitere Abstufung Nordex-Aktie weiter unter Druck - Weitere Abstufung
Porsche-Aktie dennoch höher: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein Porsche-Aktie dennoch höher: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.
Steyr Motors im Fokus

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors schiebt sich am Montagvormittag vor

27.10.25 09:22 Uhr
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors schiebt sich am Montagvormittag vor

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Steyr Motors. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 49,80 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Steyr Motors
50,20 EUR 1,40 EUR 2,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Steyr Motors-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 49,80 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Steyr Motors-Aktie bei 49,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 49,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 196 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.

Für Steyr Motors-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,855 EUR ausgeschüttet werden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Steyr Motors am 25.02.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,52 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie

Steyr Motors: Neuer Milliardenmarkt im Visier

Steyr Motors: Spannung baut sich auf

Steyr Motors: Reichlich Potenzial

Ausgewählte Hebelprodukte auf Steyr Motors

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Steyr Motors

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

Nachrichten zu Steyr Motors

DatumMeistgelesen
Wer­bung