Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors schiebt sich am Montagvormittag vor

Steyr Motors im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Steyr Motors. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 49,80 EUR zu.

Die Steyr Motors-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 49,80 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Steyr Motors-Aktie bei 49,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 49,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 196 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.

Für Steyr Motors-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,855 EUR ausgeschüttet werden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Steyr Motors am 25.02.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,52 EUR je Aktie belaufen.

