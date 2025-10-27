Steyr Motors Aktie News: Anleger schicken Steyr Motors am Montagnachmittag ins Minus

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Steyr Motors. Das Papier von Steyr Motors gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 49,30 EUR abwärts.

Die Steyr Motors-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:49 Uhr um 0,4 Prozent auf 49,30 EUR ab. Bei 49,00 EUR markierte die Steyr Motors-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 49,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.589 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,855 EUR. Im Vorjahr hatte Steyr Motors 0,550 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2026 veröffentlicht.

In der Steyr Motors-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,52 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

