So entwickelt sich Steyr Motors

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Mittag im Minusbereich

28.08.25 12:05 Uhr
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Mittag im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Steyr Motors. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 48,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Steyr Motors
47,80 EUR -1,20 EUR -2,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Steyr Motors gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 48,60 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Steyr Motors-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 47,70 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 48,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.114 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,550 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,980 EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen. Steyr Motors dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,63 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie

Steyr Motors: Markteintritt in Polen

Steyr-Motors-Aktie knickt ein: Nach der Rally folgt die Kurskorrektur

Steyr Motors-Aktie stark: Neue Aufträge von Defenture und erwarteter Rekordauftragsbestand

