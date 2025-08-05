Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von Steyr Motors gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Steyr Motors nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 48,10 EUR.

Die Steyr Motors-Aktie musste um 15:45 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 48,10 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Steyr Motors-Aktie ging bis auf 47,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 48,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.247 Steyr Motors-Aktien.

Für Steyr Motors-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,980 EUR ausgeschüttet werden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Steyr Motors am 23.10.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Steyr Motors möglicherweise am 22.10.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Steyr Motors im Jahr 2025 1,63 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

