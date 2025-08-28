DAX23.952 -0,4%ESt505.370 -0,5%Top 10 Crypto15,53 -2,3%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.279 -2,1%Euro1,1668 -0,1%Öl68,23 -0,1%Gold3.406 -0,3%
Aktienkurs aktuell

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Freitagmittag auf grünem Terrain

29.08.25 12:05 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Steyr Motors. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 49,30 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 49,30 EUR zu. Die Steyr Motors-Aktie zog in der Spitze bis auf 49,50 EUR an. Bei 48,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Steyr Motors-Aktie belief sich zuletzt auf 4.440 Aktien.

Experten gehen davon aus, dass Steyr Motors-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,980 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Steyr Motors 0,550 EUR aus.

Am 23.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 22.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Steyr Motors im Jahr 2025 1,63 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie

