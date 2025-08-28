Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Freitagnachmittag mit Kursplus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Steyr Motors zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 49,40 EUR zu.

Die Steyr Motors-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 2,5 Prozent auf 49,40 EUR. Die Steyr Motors-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 49,50 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 48,00 EUR. Bisher wurden heute 6.159 Steyr Motors-Aktien gehandelt.

Steyr Motors-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,980 EUR belaufen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Steyr Motors rechnen Experten am 22.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,63 EUR je Steyr Motors-Aktie belaufen.

