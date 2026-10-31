STI Education Systems präsentierte Quartalsergebnisse
STI Education Systems hat am 29.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,04 PHP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,060 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.
STI Education Systems hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,34 Milliarden PHP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,42 Milliarden PHP erwirtschaftet worden waren.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,200 PHP beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,220 PHP je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahr hat STI Education Systems im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 0,25 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,55 Milliarden PHP. Im Vorjahr waren 5,56 Milliarden PHP in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf STI Education Systems
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf STI Education Systems
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle STI Education Systems Aktie News
STI Education Systems Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für STI Education Systems nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.