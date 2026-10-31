STI Education Systems präsentierte Quartalsergebnisse

31.10.26 06:35 Uhr

STI Education Systems hat am 29.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,04 PHP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,060 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

STI Education Systems hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,34 Milliarden PHP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,42 Milliarden PHP erwirtschaftet worden waren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,200 PHP beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,220 PHP je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat STI Education Systems im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 0,25 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,55 Milliarden PHP. Im Vorjahr waren 5,56 Milliarden PHP in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net