STI Education Systems hat am 23.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 PHP. Im Vorjahresviertel waren 0,060 PHP je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 1,34 Milliarden PHP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,44 Milliarden PHP umgesetzt worden waren.

Redaktion Finanzen.net