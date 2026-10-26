Stillfront Group Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
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Stillfront Group Registered äußerte sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 0,18 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,110 SEK je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,97 Prozent auf 1,29 Milliarden SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,37 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,635 SEK gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 1,28 Milliarden SEK geschätzt.
Redaktion finanzen.net
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