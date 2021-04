Stilllegungsprämien für drei Kohlekraftwerke - Uniper mit Zuschlag

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der zweiten Ausschreibungsrunde zum Kohleausstieg werden drei weitere Kraftwerke in Deutschland stillgelegt. Die Bundesnetzagentur gab Geboten über insgesamt 1,514 Gigawatt Leistung den Zuschlag, darunter zwei große Steinkohlekraftwerke von Uniper in Wilhelmshaven und der Holding EPH des tschechischen Investors Daniel Kretinsky in der Nähe von Peine sowie ein kleines Kraftwerk der Mibrag in Sachsen-Anhalt. Ab dem 8. Dezember dürfen sie zur Stromerzeugung keine Kohle mehr verfeuern.

Die ausgeschriebene Menge sei stark überzeichnet gewesen, so die Netzagentur, die zur Höhe der Entschädigungen keine Angaben machte. Mit 59.000 Euro pro Megawatt sei das höchste bezugschlagte Gebot aber deutlich unter dem möglichen Höchstpreis von 155.000 Euro pro Megawatt geblieben.

Die dritte Auktion der Bundesnetzagentur für rund 2,5 Gigawatt Kapazität ist für den 30. April geplant.

