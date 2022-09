Stimmabgabe im Wahlkampf um Johnson-Nachfolge beendet

LONDON (dpa-AFX) - Der wochenlange Wahlkampf um die Nachfolge des britischen Premierministers Boris Johnson ist vorbei. Am Freitagnachmittag endete die Frist, bis zu der die Mitglieder der Konservativen Partei ihre Stimme abgeben durften. Sie hatten die Wahl zwischen Außenministerin Liz Truss und Ex-Finanzminister Rishi Sunak. Das Ergebnis wollen die Tories am Montagmittag bekanntgeben, am Dienstag soll dann Königin Elizabeth II. die Siegerin oder den Sieger auf ihrem Landsitz Schloss Balmoral in Schottland empfangen und offiziell ernennen. Umfragen sehen die 47-jährige Truss klar in Führung.

Der amtierende Premier Johnson hatte Anfang Juli nach erheblichem Druck seiner Partei seinen Rückzug angekündigt. Dutzende Parteimitglieder waren aus Protest gegen seine Amtsführung von ihren Regierungsämtern zurückgetreten. Daraufhin stellten sich eine ganze Reihe prominenter Abgeordneter zur Wahl. In mehreren Wahlgängen in der Tory-Parlamentsfraktion setzten sich Truss und Sunak durch. Die letzte Entscheidung lag dann bei den Parteimitgliedern, von denen es schätzungsweise bis zu 200 000 gibt. Die Partei macht dazu keine Angaben./bvi/DP/stw