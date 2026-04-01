Stimmen in Israel nach Waffenruhe: 'Sind wieder beim Ausgangspunkt'

TEL AVIV (dpa-AFX) - Trotz der Ankündigung einer zweiwöchigen Waffenruhe im Iran-Krieg herrscht bei einigen Israelis Ernüchterung. "40 Tage Krieg und wir sind wieder beim Ausgangspunkt", sagt ein 34-Jähriger der Deutschen Presse-Agentur in Tel Aviv. Seit Beginn der israelischen und US-amerikanischen Angriffe auf den Iran am 28. Februar sei kaum etwas erreicht worden.

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In einem städtischen Bunker im Norden der Küstenmetropole Tel Aviv schlafen am Vormittag noch einige Menschen auf Matratzen. In der Nacht hatte der Iran nach Verkündung der Feuerpause zunächst weiter Raketen auf Israel gefeuert.

Seit mehr als fünf Wochen müssen Menschen in Israel immer wieder Schutz vor dem Beschuss aus dem Iran sowie von der libanesischen Hisbollah-Miliz suchen. Zuletzt feuerte auch die Huthi-Miliz im Jemen wieder Raketen auf das Land. Viele Menschen sind zermürbt von den täglichen und auch nächtlichen Angriffen.

Auch wenn sie sich eigenen Angaben zufolge ein Ende des Kriegs wünschen würde, hat die 65 Jahre alte Tamar trotz der Nachricht über die Waffenruhe wenig Hoffnung, wie sie sagt. Denn sie glaube nicht an einen Durchbruch bei den bald beginnenden Verhandlungen über ein endgültiges Ende des Konflikts mit dem Iran. Die Israelin ist stattdessen überzeugt: "Nach zwei Wochen wird der Krieg weitergehen."/cir/DP/men