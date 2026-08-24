Infineon-Aktie im Fokus: Norwegischer Staatsfonds kappt Beteiligung geringfügig

Stimmrechte

25.08.26 11:43 Uhr

Der Norwegische Staatsfonds hat sich in sehr kleinem Stil von Infineon-Aktien getrennt, wie aus einer kürzlich veröffentlichten Stimmrechtmitteilung hervorgeht.

• Analysten bewerten Infineon überwiegend positiv mit Kaufempfehlungen und Kurszielen um 86-91 Euro, während die zukünftige Entwicklung der norwegischen Stimmrechtsposition noch unklar ist.

• Der norwegische Staatsfonds hat seinen Stimmrechtsanteil an Infineon auf 3,00 % reduziert, was unter der vorherigen Meldung von 3,05 % liegt.

Norwegischer Staatsfonds trennt sich von Infineon-Aktien

Vergleich zur vorherigen Mitteilung zeigt einen leichten Rückgang der Stimmrechte

Meldung fällt in eine Phase mit angehobener Jahresprognose und Aktienrückkauf

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Der norwegische Staatsfonds hat seinen Stimmrechtsanteil an Infineon in einer neuen Mitteilung nach dem Wertpapierhandelsgesetz beziffert. Die aktuelle Meldung weist einen Gesamtanteil von 3,00 Prozent aus und liegt damit unter der zuvor gemeldeten Position.

Neue Stimmrechtsmitteilung im Detail

Das norwegische Finanzministerium hielt über Norges Bank zum Stichtag 21. August 2026 einen Gesamtanteil von 3,00 Prozent der Stimmrechte an Infineon, davon 2,99 Prozent über direkt zurechenbare Aktien und 0,01 Prozent über Instrumente.

Die zuvor gemeldete Position lag bei 3,05 Prozent, dementsprechend hat sich die Norges Bank offenbar von Infineon-Anteilen getrennt und hat dabei die Meldeschwelle von drei Prozent unterschritten. Angesichts der relativ kleinen Anpassung der Stimmrechtsanteile nach unten, dürfte es sich jedoch nicht um eine dramatische Reduktion gehandelt haben.

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Norges Bank zählt als Verwalter des norwegischen Staatsfonds zu den größten institutionellen Investoren weltweit und ist bei Über- oder Unterschreiten gesetzlicher Schwellen meldepflichtig. Anpassungen einzelner Positionen gelten bei einem so breit diversifizierten Fonds als nicht ungewöhnlich und erlauben nicht unbedingt einen Rückschluss auf eine strategische Neubewertung von Infineon.

Infineon-Aktie: Operatives Umfeld bleibt Thema

Die Meldung fällt in eine Phase, in der Infineon operativ zulegt. Für das dritte Geschäftsquartal 2026, das am 30. Juni 2026 endete, wies der Konzern 4,17 Milliarden Euro Umsatz und 797 Millionen Euro Segmentergebnis bei einer Marge von 19,1 Prozent aus. Die Jahresprognose wurde auf rund 16,3 Milliarden Euro Umsatz angehoben, für das vierte Quartal rechnet Infineon mit einem Sprung auf 4,70 Milliarden Euro Umsatz, ein Plus von 13 Prozent zum Vorquartal. Parallel dazu startete der Konzern am 10. August ein Aktienrückkaufprogramm: Bis spätestens 13. November dieses Jahres sollen über XETRA bis zu drei Millionen eigene Aktien für maximal 300 Millionen Euro zurückgekauft werden, für die laufende Tranche gilt ein Limit von 225 Millionen Euro.

Zusätzlichen Rückenwind liefert der Abschluss der Übernahme des Non-optical-Analog/Mixed-Signal-Sensorportfolios von ams-OSRAM Anfang Juli, durch die rund 230 Mitarbeiter zu Infineon wechselten und die 2026 rund 230 Millionen Euro Umsatz beisteuern soll. Die bereinigte Cashflow-Guidance wurde infolgedessen auf 1,85 Milliarden Euro angehoben, während der unbereinigte freie Cashflow wegen Übernahmekosten auf 0,9 Milliarden Euro gesenkt wurde. Als Wachstumstreiber nennt das Unternehmen mehrjährige Kapazitätsreservierungsverträge mit Kunden aus dem Bereich künstlicher Intelligenz im hohen einstelligen Milliardenbereich.

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Analysten mit klarer Kaufneigung

Am Kapitalmarkt überwiegt trotz des schwierigen Kursumfelds eine positive Einschätzung. Barclays-Analyst Simon Coles bestätigte vergangene Woche sein "Buy"-Rating mit einem Kursziel von 90 Euro. Goldman-Sachs-Analyst Alexander Duval sah in seiner Einstufung vom 7. August ebenfalls "Buy" bei einem Kursziel von 91 Euro. Morgan-Stanley-Analyst Lee Simpson und Deutsche-Bank-Analyst Johannes Schaller stuften die Aktie am 6. August jeweils mit "Buy" ein, mit Kurszielen von 81 Euro beziehungsweise 85 Euro. Von 14 erfassten Analysten empfehlen 11 die Aktie zum Kauf, 3 raten zu Halten, keiner rät zum Verkauf, das mittlere Kursziel liegt bei rund 86,36 Euro.

Ob die norwegische Stimmrechtsposition in den kommenden Wochen weiter schwankt, dürfte sich erst mit künftigen Pflichtmitteilungen zeigen. Für die Infineon-Aktie rückt ohnehin der nächste Quartalsbericht zum vierten Geschäftsquartal 2026 in den Blick, der für den 10. November dieses Jahres vorgesehen ist.

Martina Köhler, Redaktion finanzen.net

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