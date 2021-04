Stimmrechtsberater fordert auf CS-HV Abwahl von Risiko-Komitee-Vorsitzendem

Von David Ricketts

LONDON (Dow Jones)--Dem Stimmrechtsberater Glass Lewis gehen die personellen Veränderungen bei der schweizerischen Großbank Credit Suisse (CS) als Reaktion auf das Debakel mit dem US-Hedgefonds Archegos Capital und der mittlerweile insolventen Greensill Capital offenbar nicht weit genug. So sprach sich Glass Lewis gegen eine Wiederwahl des seit 2018 amtierenden Vorsitzenden des Risk Committee Andreas Gottschling in den Verwaltungsrat auf der am 30. April anstehenden Hauptversammlung aus.

Die Fehlschläge im Zusammenhang mit Archegos und Greensill ließen erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Verwaltungsrates aufkommen, den Risikokontroll-Apparat der Bank angemessen zu überwachen, erklärte der Stimmrechtsberater laut einem Bericht von Financial News. Financial News ist ebenso wie diese Agentur Teil von Dow Jones.

Zwar habe die Bank mit der Absetzung der Risikochefin und des Investment-Banking-Chefs umgehend auf das Archegos-Capital-Debakel reagiert, so Glass Lewis. Allerdings sei auch Andreas Gottschling einer der unmittelbar Verwantwortlichen. Um das Vertrauen der Investoren angesichts des immensen finanziellen und Reputationsschadens der Bank wiederherzustellen, wären den Anlegern mit einem Wechsel an der Spitze des Risk Committee besser gedient, glaubt Glass Lewis.

Vergangene Woche hatte die Credit Suisse Group AG die Belastung aus dem Zusammenbruch von Archegos Capital Management auf 4,4 Milliarden Schweizer Franken beziffert. Als Folge daraus müssen Anleger eine deutliche Dividendenkürzung und eine Aussetzung des Aktienrückkaufprogramms in Kauf nehmen. Der Hedgefonds Archegos hatte Nachschussforderungen nicht mehr bedienen können. Anfang März hatte Credit Suisse bereits die Abwicklung von vier mit der mittlerweile insolventen Greensill Capital erstellten Lieferketten-Finanzierungsfonds im Volumen von rund 10 Milliarden US-Dollar in die Wege leiten müssen.

