Stimmrechtsberater Glass Lewis stützt Boni bei Credit Suisse

Zürich (Reuters) - Die Credit Suisse hat einen wichtigen Stimmrechtsberater mit Änderungen bei der Management-Vergütung überzeugt.

Glass Lewis empfiehlt den Aktionären, alle Vergütungs-Anträge der Schweizer Großbank anzunehmen, wie einem der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag vorliegenden Bericht zu entnehmen war. In den beiden Vorjahren hatte Glass Lewis ernsthafte Bedenken bezüglich der Management-Entlöhnung, weil die hohen Auszahlungen nicht den Finanz-Ergebnissen des Unternehmens entsprachen. Obwohl immer noch Mängel an der Struktur und Offenlegung der Bonus-Pläne bestünden, sei den wichtigsten Bedenken der Aktionäre inzwischen aber zumindest teilweise Rechnung getragen worden. Die Credit-Suisse-Aktionärsversammlung findet am 27. April statt.