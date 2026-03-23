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Stimmrechtsmitteilung

TUI-Aktie in Rot: BlackRock unterschreitet Meldeschwelle bei Reise-Riesen

24.03.26 14:22 Uhr
So reagiert die TUI-Aktie auf BlackRocks verringerte Stimmrechtsanteile | finanzen.net

Der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock hat seine Position bei TUI leicht abgebaut. Die Nachricht trifft das Papier in einer ohnehin volatilen Marktphase und sorgt für Aufmerksamkeit.

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• Vermögensverwalter BlackRock unterschreitet Schwelle bei TUI-Stimmrechten
• Marktumfeld für Touristikwerte bleibt durch geopolitische Unsicherheiten belastet
• Unsicherheit verpufft

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BlackRock zieht sich geringfügig aus TUI zurück

Der Touristikkonzern TUI steht erneut im Zentrum des institutionellen Interesses. Wie aus einer aktuellen Stimmrechtsmitteilung gemäß Paragraph 40 Absatz 1 WpHG hervorgeht, hat der US-Investmentriese BlackRock seine Beteiligung an dem Hannoveraner Unternehmen leicht reduziert. Das Datum der Schwellenberührung wurde auf den 18. März 2026 datiert. Demnach sank der Anteil der direkt gehaltenen Stimmrechte von zuvor 4,11 Prozent auf nunmehr 4,10 Prozent. Inklusive der Instrumente beläuft sich die Gesamtposition des Finanzdienstleisters nun auf 4,99 Prozent, womit die melderelevante Schwelle von 5,00 Prozent knapp unterschritten wurde.

Dieser Schritt erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die gesamte Reisebranche mit konjunkturellen und vor allem geopolitischen Gegenwinden kämpft. Marktbeobachtern zufolge dürften solche Umschichtungen oft weniger eine fundamentale Skepsis gegenüber dem Geschäftsmodell widerspiegeln, sondern sind häufig Teil technischer Portfolio-Anpassungen. Dennoch reagieren Privatanleger auf Meldungen über Anteilsverkäufe durch Schwergewichte wie BlackRock traditionell sensibel.

TUI-Aktie hält sich wacker

Nach den anfänglichen Unsicherheiten über die Anteilsreduzierung durch BlackRock zeigt sich die TUI-Aktie tiefer. Zeitweise notiert der Titel bei einem Kurs von 6,77 Euro, was einem Abschlag von 1,11 Prozent entspricht.

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Diese Beruhigung im Chartbild könnte darauf hin deuten, dass die Käuferseite das aktuelle Niveau für einen Wiedereinstieg nutzt und damit einen größeren Abverkauf verhindert. Dennoch bleibt die Volatilität in einem marktwirtschaftlich herausfordernden Umfeld, das weiterhin durch die globale Inflation geprägt ist, bestehen.

Alexandra Hesse, Claudia Stephan, Bettina Schneider Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: TUI, Dafinchi / Shutterstock.com

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16.02.2026TUI OverweightBarclays Capital
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16.02.2026TUI OverweightBarclays Capital
11.02.2026TUI OverweightBarclays Capital
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11.02.2026TUI NeutralUBS AG
10.02.2026TUI NeutralUBS AG
10.02.2026TUI Market-PerformBernstein Research
10.02.2026TUI HoldJefferies & Company Inc.
20.01.2026TUI Market-PerformBernstein Research
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11.02.2025TUI UnderweightBarclays Capital
02.08.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.03.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.02.2024TUI UnderweightBarclays Capital
06.12.2023TUI UnderweightBarclays Capital

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