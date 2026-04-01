Stimmung der US-Verbraucher im April stärker als erwartet eingetrübt

DOW JONES--Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im April deutlich stärker als erwartet abgeschwächt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA fiel bei der Umfrage zur Monatsmitte auf 47,6. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 52,0 erwartet. Bei der Umfrage Ende März lag er bei 53,3.

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Der Index für die Erwartungen belief sich auf 46,1 (Vormonat: 51,7), der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage wurde mit 50,1 (55,8) angegeben.

Die Inflationserwartungen der Konsumenten auf Sicht von zwölf Monaten erhöhten sich im Vergleich zum Vormonat auf 4,8 von 3,8 Prozent. Auf Sicht von fünf Jahren legten sie zu auf 3,4 von 3,2 Prozent.

Die US-Verbraucher spielen eine Schlüsselrolle für die US-Wirtschaft, weil rund 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts vom Privatkonsum abhängen.

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Webseite: http://www.sca.isr.umich.edu/

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 10, 2026 10:18 ET (14:18 GMT)