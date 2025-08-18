Stimmung der US-Verbraucher im August unerwartet stark eingetrübt

DOW JONES--Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im August abgeschwächt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA fiel bei der Umfrage zur Monatsmitte auf 58,6. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 62,5 erwartet. Bei der Umfrage Ende Juli lag er bei 61,7. Der Index für die Erwartungen belief sich auf 57,2 (Vormonat: 57,7), der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage wurde mit 60,9 (68,0) angegeben. Die Inflationserwartungen der Konsumenten auf Sicht von zwölf Monaten erhöhten sich im Vergleich zum Vormonat auf 4,9 von 4,5 Prozent. Auf Sicht von fünf Jahren legten sie zu auf 3,9 von 3,4 Prozent. Die US-Verbraucher spielen eine Schlüsselrolle für die US-Wirtschaft, weil rund 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts vom Privatkonsum abhängen.

August 15, 2025 10:13 ET (14:13 GMT)