Stimmung der US-Verbraucher im Februar verbessert

20.02.26 16:18 Uhr

DOW JONES--Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Februar aufgehellt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA stieg bei der Umfrage am Monatsende auf 56,6 von 55,4 Ende Januar. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 57,3 erwartet. Bei der ersten Umfrage Mitte des Monats lag er bei 57,3.

Der Index für die Erwartungen belief sich auf 56,6 (Vormonat: 57,0, vorläufig: 56,6), der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage wurde mit 56,6 (56,4 bzw 58,3) angegeben. Die Inflationserwartungen der Konsumenten auf Sicht von zwölf Monaten verringerten sich im Vergleich zum Vormonat auf 3,4 von 4,0 Prozent. Auf Sicht von fünf Jahren blieben sie konstant bei 3,3 Prozent.

Die US-Verbraucher spielen eine Schlüsselrolle für die US-Wirtschaft, weil rund 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts vom Privatkonsum abhängen.

February 20, 2026 10:19 ET (15:19 GMT)