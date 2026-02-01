DAX25.086 +0,4%Est506.134 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2500 +0,9%Nas22.832 +0,9%Bitcoin54.185 -1,0%Euro1,1775 -0,1%Öl71,10 -0,6%Gold5.153 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Infineon 623100 PayPal A14R7U Lufthansa 823212 Amazon 906866 Allianz 840400 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neue US-Zölle: DAX dreht ins Plus -- Wall Street freundlich -- Bayer: Klage gegen J&J wegen irreführender Werbung eingereicht -- AMD, Meta, PayPal, Strategy, TUI, Novo Nordisk, MTU im Fokus
Top News
Ausblick: AMC Entertainment präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: AMC Entertainment präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Home Depot-Aktie zieht an: Erwartungen geschlagen Home Depot-Aktie zieht an: Erwartungen geschlagen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

Stimmung der US-Verbraucher im Februar verbessert

24.02.26 16:22 Uhr

DOW JONES--Die Stimmung unter den US-Verbrauchern hat sich im Februar aufgehellt. Wie das Forschungsinstitut Conference Board berichtete, stieg der Index des Verbrauchervertrauens auf 91,2. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 86,8 erwartet. Der Vormonatswert wurde auf 89,0 von zunächst 84,5 nach oben revidiert.

Wer­bung

Der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage verschlechterte sich um 1,8 Punkte auf 120,0 Punkte, jener für die Erwartungen erhöhte sich um 4,8 Punkte auf 72,0.

Im Rahmen der Umfrage des Conference Board wurden insgesamt 5.000 Haushalte befragt.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 24, 2026 10:23 ET (15:23 GMT)