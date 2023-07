Stimmung der US-Verbraucher im Juli verbessert

Heute im Fokus

Verizon übertrifft in im zweiten Quartal die Erwartungen. Geringeres Gewinn- und Umsatzwachstum bei HOCHTIEF. ifo-Geschäftsklima trübt sich zum dritten Mal in Folge ein. Siemens Mobility erhält Auftrag für XXL-S-Bahnen für München. Umsatzeinbruch bei Dow. Julius Bär stellt Geschäftsbeziehungen zu in Russland ansässigen Kunden ein. Amadeus FiRe kann Gewinn steigern.