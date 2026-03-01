Stimmung der US-Verbraucher im März eingetrübt

DOW JONES--Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im März abgeschwächt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA fiel bei der Umfrage am Monatsende auf 53,3 von 56,6 Ende Februar. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 54,0 erwartet. Bei der ersten Umfrage Mitte des Monats lag er bei 55,5.

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Der Index für die Erwartungen belief sich auf 51,7 (Vormonat: 56,6, vorläufig: 54,1), der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage wurde mit 55,8 (56,6 bzw 57,8) angegeben.

Die Inflationserwartungen der Konsumenten auf Sicht von zwölf Monaten erhöhten sich im Vergleich zum Vormonat auf 3,8 von 3,4 Prozent. Auf Sicht von fünf Jahren gingen sie zurück auf 3,2 von 3,3 Prozent. Die US-Verbraucher spielen eine Schlüsselrolle für die US-Wirtschaft, weil rund 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts vom Privatkonsum abhängen.

Webseite: http://www.sca.isr.umich.edu/

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/mgo/hab

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(END) Dow Jones Newswires

March 27, 2026 10:05 ET (14:05 GMT)