Stimmung der US-Verbraucher im Mai deutlich verbessert

WASHINGTON (Dow Jones)--Die Stimmung unter den US-Verbrauchern hat sich im Mai stärker aufgehellt als erwartet. Wie das Forschungsinstitut Conference Board berichtete, stieg der Index des Verbrauchervertrauens auf 134,1. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 129,5 erwartet. Der Vormonatsstand von 129,2 wurde bestätigt.

Der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage verbesserte sich auf 175,2 (Vormonat: 169,0), jener für die Erwartungen auf 106,6 (102,7).

Der Anstieg der aktuellen Lage sei in erster Linie durch einen Beschäftigungsanstieg verursacht worden, erklärte die Herausgeberin der Umfrage, Lynn Franco. "Die Erwartungen an die kurzfristigen Aussichten für die Geschäftslage und die Beschäftigung verbesserten sich, aber die Stimmung der Verbraucher hinsichtlich ihrer Einkommensaussichten war gemischt", so Franco.

Die US-Verbraucher spielen eine Schlüsselrolle für die US-Wirtschaft, weil rund 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts vom Privatkonsum abhängen. Im Rahmen der Umfrage des Conference Board wurden insgesamt 5.000 Haushalte befragt.

May 28, 2019