DAX24.397 -1,1%Est505.920 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,16 +0,4%Nas26.122 +1,2%Bitcoin68.135 -0,1%Euro1,1777 +0,4%Öl101,7 -1,7%Gold4.722 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Allianz 840400 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 NEL ASA A0B733 Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahost-Konflikt im Blick: DAX tiefer -- Wall Street fester - NASDAQ mit Rekord -- Commerzbank übertrifft Erwartungen in Q1 -- Rheinmetall, Nintendo, SoftBank, AMD, Innodata, NEL im Fokus
Top News
Airbus-Aktie dennoch im Minus: Auftragsplus im Frühjahr verzeichnet Airbus-Aktie dennoch im Minus: Auftragsplus im Frühjahr verzeichnet
Allianz-Aktie zeitweise DAX-Schlusslicht - Das steckt hinter dem schwachen Kurs Allianz-Aktie zeitweise DAX-Schlusslicht - Das steckt hinter dem schwachen Kurs
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Stimmung der US-Verbraucher im Mai eingetrübt

08.05.26 16:16 Uhr

DOW JONES--Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Mai abgeschwächt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA fiel bei der Umfrage zur Monatsmitte auf 48,2. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 49,7 erwartet. Bei der Umfrage Ende April lag er bei 49,8. Der Index für die Erwartungen belief sich auf 48,5 (Vormonat: 48,1), der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage wurde mit 47,8 (52,5) angegeben.

Die Inflationserwartungen der Konsumenten auf Sicht von zwölf Monaten verringerten sich im Vergleich zum Vormonat auf 4,5 von 4,7 Prozent. Auf Sicht von fünf Jahren gingen sie zurück auf 3,4 von 3,5 Prozent. Die US-Verbraucher spielen eine Schlüsselrolle für die US-Wirtschaft, weil rund 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts vom Privatkonsum abhängen.

Webseite: http://www.sca.isr.umich.edu/

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/cbr/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 08, 2026 10:17 ET (14:17 GMT)